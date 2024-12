‘I Bambòz’: le opere di Bedei in mostra a Meldola fino all’Epifania

Una mostra che non lascia indifferente il visitatore è ‘I Bambòz’ del forlivese Giorgio Bedei allestita fino al 6 gennaio alla Galleria Michelacci di Meldola e curata da Angelamaria Golfarelli. Sono esposte numerose opere scultoree di cartapesta realizzate con materiali poveri come carta di giornale, cartone, filo di ferro e colla. La forte carica emotiva di Bedei, unita al suo talento inconfondibile, gli consente di creare sculture in cui la povertà dei materiali è compensata da un’ineguagliabile forza inventiva a cui non manca mai l’aspetto ironico. Figure come Don Chisciotte, busti, figure femminili, Dorian Gray, i clown, proposti soprattutto in movimento, invitano l’osservatore ad ampie e personali interpretazioni e riflessioni. Bedei si dedica a questa attività da cinquant’anni ed è per lui un impegno che, "con questi materiali poveri, riciclati, quasi dimenticati e tendenti al disuso –spiega l’artista – mi rinnovano il piacere e la necessità di perseverare su questa strada e di continuare ad utilizzare questi semplici mezzi". I suoi personaggi straordinari uniscono notevole genialità ed eleganza e sanno emozionare per il talento con cui "l’artista contrappone la delicata fragilità della materia –scrive Angelamaria Golfarelli – alla sapiente e poderosa genesi creativa".

Un mondo magico e fantastico che fa sognare, sorridere e sedurre. La mostra potrà essere visitata nei seguenti orari: martedì 10-12, giovedì e venerdì 15-18, sabato, domenica ed Epifania 10-12 e 15-18, Natale, Santo Stefano e Capodanno aperta solo il pomeriggio 15-18. Ingresso gratuito. Info: 348.9508631 – 347.9816088.

Rosanna Ricci