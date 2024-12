I ‘Musicanti di Brema’ al Dragoni. E con la cena a soli 12 euro

Domani alle 21 al Dragoni di Meldola parte la rassegna A Teatro in Famiglia con ‘I musicanti di Brema’, una produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri portata in scena dalla compagnia Teatro Perdavvero con musiche e canzoni dal vivo. Protagonisti della favola sono un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senz’unghie e un gallo con un’ala rotta che, rifiutati dai padroni per via dei loro difetti, decidono di partire per la città di Brema dove vogliono farsi assumere dall’orchestra musicale. Con la rassegna è subito attiva l’iniziativa ‘A cena e a Teatro in Famiglia’, in collaborazione con alcuni ristoranti locali (Il Bidentino, Il Mangianotte, La Faina, La Meridiana, Trattoria Resiliente), grazie a cui la sera stessa si può cenare e poi andare allo spettacolo con soli 12 euro (info: 0543.26355; biglietti 5 euro; prevendita al Teatro Fabbri di Forlì, orari 10-13 e 16-18). Stasera la biglietteria del Dragoni aprirà alle 20.