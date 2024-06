I quadri di Grota a ’La Vecia Cantena’

Sarà inaugurata alle 17, presso i locali del ristorante La Vecia Cantena dla Pré di Predappio Alta, la mostra del pittore predappiese Franco Garelli, in arte Grota, dal titolo ‘Grota Lokkdaun’, visitabile fino al 30 giugno, negli orari di apertura del locale. "Si tratta di 54 quadri realizzati durante il periodo della pandemia, che poi ho anche esposto recentemente sul ponte romano di Giumella di Premilcuore, – racconta Grota – famoso per la sua bellezza architettonica e per essere testimone da secoli della vicina Grotta Urlante, una bellezza naturale di grotte, insenature e acqua proprio da ‘Urlo muto’, come richiamato dal famoso quadro di Munch". Per l’occasione Grota aveva immortalato l’evento, stampando 100 copie celebrative dal titolo ‘Grota alla Grotta Urlante’, numerate e firmate, regalate a curiosi, partecipanti e turisti che erano accorsi a Premilcuore per ammirare la bella idea del pittore e dell’amico poliziotto Marco Mussolini, mecenate dell’iniziativa. L’originale iniziativa artistica, che ha dimostrato quanto sia importante promuovere le bellezze e le eccellenze storiche, naturali e ambientaliste dell’entroterra forlivese per richiamare turisti, trasferisce i quadri di Grota nel locale storico di Predappio Alta, punto di riferimento dell’enogastronomia e delle tradizioni del caratteristico Borgo dla Pré.

q.c.