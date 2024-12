Il calendario della solidarietà. CavaRei, pagina da ricordare: riscatto dalla disabilità al lavoro

Uscirà gratuitamente, in allegato al Resto del Carlino di martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, il calendario della solidarietà, con la copertina disegnata da Giancarlo Caligaris. All’interno, troveranno spazio dodici realtà solidali della provincia di Forlì-Cesena: Avis, Nonni Vigili, Protezione Civile, Amici dell’Hospice, Lega Fibrosi Cistica, Avo, Assocuore, Amici di Casa Insieme, Noi per te, e progetti come ‘Chicchiamo’ di CavaRei, Officine popolari e Ciacarè.

Sfogliando le pagine del calendario, giorno dopo giorno, incontreremo tante storie diverse, legate a molti aspetti del vivere sociale: c’è chi ha operato nel corso dell’alluvione, chi si batte per contrastare la solitudine degli anziani e chi si spende per progetti di prevenzione e accompagnamento nella malattia. Tra le molte storie c’è anche quella di CavaRei, impresa sociale che nasce nel 2018 dall’unione di due storiche cooperative di Forlì, Tangram e Il Cammino che si occupano di servizi a supporto della disabilità da oltre 30 anni. La realtà si compone di un centro socio-riabilitativo diurno, di uno socio-residenziale e di una sezione legata all’inserimento lavorativo dei disabili. Proprio in questo contesto è nato il ‘bar truck’, ovvero una vera e propria caffetteria su quattro ruote che ha preso vita nel giugno 2023, "pochi giorni dopo l’alluvione – come ha sottolineato la responsabile per il settore ‘raccolta fondi’ Michela Schiavi –, infatti abbiamo cominciato offrendo il caffè proprio ai volontari della Protezione Civile al palazzetto dei Romiti".

I ragazzi di CavaRei – tutti con disabilità – non si sono improvvisati baristi, ma "hanno seguito una formazione professionale e ora si mettono alla prova in tanti contesti: alle fiere, alle sagre e a eventi di ogni genere". Un impegno che li ha portati, lo scorso ottobre, a partecipare addirittura allo storico primo G7 della disabilità che si è tenuto ad Assisi, in cui i ministri del settore dei 7 più grandi paesi del mondo si sono confrontati sulle possibilità di miglioramento per la vita dei portatori di handicap.

Maurizia Squarzi, presidente della cooperativa, aveva raccontato l’esperienza descrivendola come "un momento unico" e aggiungendo che "i ragazzi hanno offerto un servizio di altissima qualità, dimostrando che l’inclusività può andare di pari passo con la professionalità". Un viaggio che è continuato attraverso il municipio, dove i ragazzi di CavaRei sono stati ricevuti. Ed è solo all’inizio: insieme alle tazzine ci sono biscotti, infusi. E anche il gin, anche questo già premiato: è ricavato dalla coltivazione di ‘insolite essenze’ (questo il nome di un altro progetto).

In questa iniziativa, il Carlino ha trovato numerosi partner all’interno del mondo economico e associativo locale, che hanno consentito la realizzazione del calendario. Si tratta dell’Avis Forlì, VolontaRomagna, Amici dell’Hospice, Fam Batterie, ErLux, Bcc Ravennate Forlivese e Imolese, Formì, centro commerciale Lungo Savio, Casadei Gioielli, il broker d’assicurazioni Golinucci, Service Fest Cesena e Uprise (montascale e ascensori).