Il dono dei missionari. Religiosi e laici nel mondo: offerte per le loro opere

Domani si celebra anche nella diocesi di Forlì-Bertinoro la Giornata missionaria mondiale sul tema "Un banchetto per tutte le genti".

Nelle chiese si pregherà per questa intenzione e saranno raccolte le offerte da destinare poi alle Pontificie Opere Missionarie. "Queste Opere – afferma Sauro Bandi (foto), direttore dell’Ufficio missionario diocesano – sono una rete mondiale di preghiera e solidarietà a servizio del Papa per andare incontro ai bisogni spirituali e materiali dei popoli e delle Chiese locali nei territori di missione. Realizzano il loro servizio di carità a sostegno delle Chiese di missione attraverso un Fondo universale di solidarietà che si alimenta grazie alle offerte raccolte tra i fedeli in tutto il mondo. Per questo le donazioni ricevute nella Giornata missionaria mondiale vengono inviate a questo Fondo, mentre per i missionari locali raccogliamo le offerte nel tempo di Avvento".

Durante le celebrazioni di questa Giornata si potrà versare al Centro missionario diocesano che inoltrerà le offerte alle Pontificie Opere Missionarie, direttamente in piazza Dante 1, oppure con bonifico bancario (Iban: IT57C0854213200000000253833 causale: Giornata missionaria mondiale). Nel 2023 in Diocesi sono stati raccolti 24.199 euro.

Sono 11 i forlivesi attualmente in missione: padre Marco Canarecci, della Comunità missionaria di Villaregia, opera in Costa d’Avorio, invece fanno parte della Fraternità missionaria San Carlo Borromeo don Valerio Valeri, che rientrato dal Kenya vive ora a Imola, e don Matteo Dall’Agata, attualmente a Vienna. Padre Leonardo Amadori si trova in Tanzania e il saveriano padre Pino Leoni in Brasile, suor Ambrogia Casamenti, delle Figlie di Gesù, in Costa D’Avorio e suor Vivalda Spazzoli, delle Missionarie della Consolata, in Tanzania. Sorella Ombretta Neri è ora è tornata in Bangladesh, mentre don Gino Mengoni è da tempo incardinato alla diocesi di Tolone. Due i laici, entrambi della Papa Giovanni XXIII: Marco Giovannetti in Russia Mariaserena Bonazzi Del Poggetto, in Romania.

Alessandro Rondoni