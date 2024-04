Il duo Baumann in concerto nel Ridotto

Proseguono gli appuntamenti dei Concerti Aperitivo ‘Quadri musicali’ che si tengono al Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì, in via Dall’Aste 10. Il prossimo incontro si terrà domani alle 11,11. L’insolito orario è stato scelto per offrire a tutti i presenti un momento di convivialità. Il ridotto del Fabbri è diventato un centro in cui si collezionano ‘quadri musicali’ che generano una profonda relazione fra artisti e pubblico. Sarà l’opera ‘Oltre Confine’ ad unire arte pittorica e arte musicale pur appartenendo ad epoche diverse, ma ogni brano sarà collegato ad un’opera dei Preraffaelliti esposta nella Grande Mostra.

Nella mattinata si esibirà il duo Baumann composto da Paolo Benedetti alla chitarra e Franco Catalini al contrabbasso, entrambi docenti al Conservatorio ‘A.Buzzolla’ di Adria, che eseguiranno musiche di A. Kruisbrink, H. Steinke, A. Spazzoli e H. Baumann. Inoltre verrà presentato in prima assoluta l’esecuzione di un brano scritto e dedicato appositamente al duo dal compositore Alessandro Ardizzoni. Il concerto fa parte del progetto ‘Scuola dello Spettatore’ finalizzato a coinvolgere sempre più il visitatore con le opere d’arte. L’evento si unisce a ‘Colazioni ai Musei’ sull’arte vittoriana che si terrà il 27 aprile, ore 10. Tutto questo per mantenere vivi ed attivi i momenti culturali della città. L’evento è a ingresso offerta libera. Info e prenotazioni: 328.2435950 (anche WhatsApp).

r.r.