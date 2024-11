Il jazz interpretato dai giovani: sul palco tre band emergenti

Prosegue la programmazione della rassegna ‘Jazzaforlì’, organizzata dall’associazione Dai de Jazz. Questa sera dalle 21 alla Fabbrica delle Candele si esibiranno: Josho jazz quartet (Emanuele Schiavone, voce, Francesco Coniglio, piano, Vincenzo Perrone, basso, Matteo Lella, batteria); Urban quartet (Gianluca Robustelli, chitarra, Giuseppe Sacchi, piano, Vincenzo Quirico, contrabbasso, Federico Balestra, batteria); Manida (Martina Bergonzoni, voce, Niccolò Zanella, sax, Matteo Padoin, contrabbasso, Daniele Patton, batteria).

La programmazione continuerà anche domani: la Fabbrica delle Candele ospiterà alle ore 21:15 il Jonathan Kreisberg Organ Trio. Kreisberg (foto), chitarrista, profondo conoscitore del suo strumento e della tradizione jazzistica, ha collaborato con Dr. Lonnie Smith, Lee Konitz, Joe Locke, Ari Hoenig, Stefano Di Batista, Bill Stewart, Larry Grenadier, e tanti altri. Con Marko Churnchetz all’organo e Colin Stranhan alla batteria, il musicista di New York sonderà le influenze soul e funky che innervano le strutture del jazz in un concerto profondo e non privo di complessità.

Giovedì ci si sposta alla Sala San Luigi dove alle ore 21.15 si esibirà Karima nel suo concerto dal titolo ’lifetime’. Con la sua voce calda e potente Karima ha collaborato in ambito jazz, fra i tanti, anche con Dado Moroni, Riccardo Fioravanti, Stefano Bagnoli, i Funk Off. Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive (fra cui ’Amici’ nel 2006, la trasmissione che l’ha lanciata) e anche al Festival di Sanremo nel 2009. Gli eventi proseguiranno ancora il venerdì: sul palco della Sala San Luigi alle ore 21.15 si esibirà il Guano.