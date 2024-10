Il Pd apre il comitato elettorale: "Riportiamo la nostra voce a Bologna"

"Riportare la voce del Pd forlivese all’interno del consiglio regionale dell’Emilia-Romagna": con queste parole la segretaria territoriale del partito Gessica Allegni fissa l’obiettivo delle prossime elezioni del 17 e 18 novembre. Due i candidati in campo già da tempo, Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi, ma che ieri mattina, in occasione dell’inaugurazione del comitato elettorale situato in corso Garibaldi 2 (in angolo con piazza Saffi), si sono presentati ufficialmente, chiedendo al popolo dem il sostegno al candidato alla presidenza Michele de Pascale e a loro stessi.

"Sono due le preferenze che si possono dare al voto per la Regione, una per genere – ha spiegato Allegni –, e noi scriveremo convintamente Ancarani e Valbonesi". Un popolo che ha risposto alla chiamata: un centinaio le persone presenti e assiepate sotto i portici di piazza Saffi viste le condizioni meteo non proprio favorevoli. "Un popolo unito – ha sottolineato la stessa segretaria –, così come ci eravamo detti al congresso, lasciando da parte quello che ci divideva e puntando su quello che ci unisce".

Un abbraccio, quello tra Allegni e Ancarani, che ha sancito questa unità di intenti, loro che sono state divise su mozioni diverse nel corso degli anni, ma che in questo ultimo periodo hanno dimostrato di saper lavorare per obiettivi comuni, prima con il sostegno a Graziano Rinaldini e, ora, con quello a Michele de Pascale. I due candidati sono, oltretutto, i precedenti segretari territoriali, ma soprattutto "amministratori esperti che potranno portare un grande contributo al nostro territorio", ha rimarcato la stessa Allegni.

Daniele Valbonesi è stato sindaco di Santa Sofia per due mandati, ricoprendo anche il ruolo di consigliere provinciale con delega alla viabilità negli ultimi otto anni. Valentina Ancarani è stata consigliera comunale per 10 anni, 5 in maggioranza e 5 in opposizione ed è stata anche vicepresidente della Provincia, fino allo scorso 29 settembre, con delega all’edilizia scolastica.

Proprio su questa loro esperienza i due candidati hanno puntato nel discorso di presentazione, con Valbonesi che ha rimarcato come sia indispensabile lavorare sulle infrastrutture, l’asse stradale Forlì-Ravenna, in primis, "anche per mettere in collegamento il porto con l’aeroporto", senza dimenticare però la collina e la montagna, che tanto hanno bisogno di sostegno soprattutto in questo momento.

Ancarani ha voluto porre l’accento sulla scuola: "Tanto si sta facendo con i fondi del Pnrr, ma nel bilancio dello stato alla voce edilizia scolastica c’è lo zero. Non possiamo permettercelo, dobbiamo investire nell’istruzione dei nostri figli e nipoti".

Il tema principale è stato naturalmente quello della sanità pubblica, con una "presa di coscienza di quanto è stato fatto – spiega Allegni –, ma anche di quanto non funziona, seppur in una regione che è un’eccellenza nazionale. Non ci nascondiamo, dobbiamo porre dei correttivi e dei miglioramenti, Michele de Pascale ha già presentato varie proposte che si possono portare avanti come Regione. Nel contempo non possiamo che continuare a batterci affinché il governo dia le risorse necessarie perché il sistema non collassi".

All’inaugurazione sono intervenuti, e sono stati pubblicamente ringraziati dalla segretaria Dem per la loro, presenza, i due ex sindaci Sauro Sedioli e Roberto Balzani.