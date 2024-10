Il pianista Tuccia a Malta: "Il mio viaggio musicale"

Tra i musicisti che hanno animato il recente ‘Malta International Piano Festival’ figura anche il giovane pianista forlivese Nicolò Giuliano Tuccia. Questa prestigiosa trasferta è stata l’ennesimo tassello di un percorso che affonda le radici nell’infanzia del musicista classe ’99. Un percorso che, come nella migliore delle storie, nasce da una difficoltà, quella in matematica: "In prima elementare mio padre mi iscrisse a un corso di propedeutica musicale – racconta Nicolò Giuliano – perché la musica va a braccetto con la matematica e poteva quindi aiutarmi a migliorare". Il docente del corso è il maestro Valerio Mugnai, da cui l’allievo eredita la passione per il piano.

È l’inizio di un viaggio che porta il giovane a girare per la Romagna, frequentare l’Accademia di Imola e vincere oltre 50 premi in concorsi nazionali e internazionali, fino all’incontro con la celebre pianista serba Milica Lawrence. "Un giorno Milica mi ha aggiunto agli amici di Facebook, io le ho inviato del mio materiale musicale e lei ha deciso di invitarmi al suo festival a Malta" spiega Nicolò Giuliano. L’esperienza maltese fornisce al pianista la possibilità di esibirsi in una vetrina mondiale, suonando un recital e svolgendo lezioni in inglese per gli allievi della scuola di Milica.

La collaborazione con la musicista serba non si è però esaurita con il festival. Nicolò Giuliano è infatti il presidente dell’Associazione Forlì Cultura e direttore artistico della rassegna ’Guido Agosti’, e la stagione di quest’anno potrà contare su un’ospite d’eccezione: "Milica verrà a fare lezione con i suoi allievi ed eseguirà concerti di musica balcanica. Il nostro obiettivo sarà quello di valorizzare la musica all’interno del territorio forlivese".

Michele Santolini