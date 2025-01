In piazza 2.500 per la Befana. Tripudio di caramelle dal cielo. E in Appennino va in scena la tradizione coi Pasqualotti

Un appuntamento che profuma di tradizione e dolciumi: ieri, intorno alle 16, piazza Saffi ha accolto circa 2.500 persone, perlopiù famiglie, riunite per assistere all’arrivo della Befana. L’attesa per l’entrata in scena della Vecchia è stata animata dalla musica di Radio Bruno e resa ancora più speciale dallo spettacolo a tema Willy Wonka, messo in scena dai ballerini sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il momento più emozionante è stato senza dubbio la discesa spettacolare della Befana: da una delle finestre più alte del municipio, si è calata in groppa alla sua scopa avvolta dal fumo cremisi dei fumogeni e lanciando caramelle alla folla.

Il pomeriggio si è concluso con l’estrazione dei biglietti vincenti del concorso ‘Caccia al biglietto d’oro’. Il primo premio è stato assegnato al n. 1491921 (un voucher di 1.500 euro per un viaggio di famiglia in uno dei villaggi Club del Sole), il secondo (un buono di 500 euro per un viaggio a Genova comprensivo di ingresso all’acquario e alla Città dei Bambini) al n. 9617511, mentre il terzo (un trolley Spalding offerto dalla cartoleria Monti) è andato al n. 9871529. Tutti e tre i vincitori potranno visitare lo stabilimento di Gardini Cioccolato d’Autore (su cacciaalbigliettodoro.forlichebrilla.it tutti gli altri estratti).

Anche nei comuni dell’entroterra forlivese non sono mancati i festeggiamenti per l’Epifania. Ieri, in piazza Garibaldi a Predappio, si è svolta la 42° Sagra della Befana, con l’esibizione dei gruppi di Befanotti provenienti da San Martino in Strada, Castrocaro Terme, Predappio, Premilcuore e dal gruppo ‘Befana del Rabbi’. Domenica a Premilcuore, due comitive travestite, hanno animato le frazioni con il canto della Pasquella, per concludere la giornata con la tradizionale Benfinita nel centro storico. A Rocca San Casciano, la Vecchia è arrivata domenica accolta da centinaia di bambini. Anche i Pasqualotti di Portico di Romagna hanno intrattenuto il centro con canti fin dal mattino per concludere la sera in teatro. A Tredozio, al circolo San Michele, la Vecchia ha consegnato le calze ai piccoli e ha passeggiato con loro per le vie cittadine. I festeggiamenti per l’Epifania hanno riunito decine di gruppi, vestiti secondo la tradizione con un repertorio di stornelli rallegrando anche la val Bidente: Cusercoli, Voltre, Civitella, Civorio, Galeata, San Zeno, Poggio alla Lastra, San Martino, Santa Sofia, Spinello e Corniolo. Infine, Terra del Sole ha accolto la vecchina in piazza d’Armi a bordo della casetta-velocipede. Per tutti dolci in quantità.