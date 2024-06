Incontri filosofici: un successo. Prof Racci, pronto un nuovo ciclo

La filosofia e la storia hanno fatto il pieno: è arrivato il tempo dei bilanci, al termine del ciclo di incontri culturali organizzati dalle associazioni Timos e Famiglie dei caduti e dispersi in guerra che, con il patrocinio del Comune, si sono svolti in sala Randi e nel salone comunale nel corso dell’ultimo anno e mezzo. Parliamo di 12 conferenze a tema filosofico tenute dalla docente Manuela Racci e di 6 a tema storico, co-condotte dalla stessa Racci e dal figlio Lorenzo Saltutti. "La partecipazione è stata altissima – commenta Racci – al punto che un incontro, originariamente organizzato in sala Randi, è stato trasferito in corso d’opera nel salone comunale per raggiunti limiti di capienza".

"L’idea – spiega Racci – è nata dalla mia esigenza di trasmettere bellezza e una sorta di educazione sentimentale". Al punto che, quando l’alluvione ha posto un breve stop, sono stati i partecipanti stessi a incalzare i relatori per la ripartenza: "C’era ancora più bisogno di recuperare unità e armonia: la filosofia è un’esigenza, un farmaco per il dolore". Gli incontri sono ripresi e sono andati avanti fino a poche settimane fa, inanellando un autore dopo l’altro e un’epoca storica dopo l’altra, con riferimenti anche alla letteratura e all’arte, ai film e alle serie tv. Ma di imparare (e confrontarsi) non si finisce mai, così è già ora di pensare al prossimo ciclo: "Ripartiremo in autunno – spiegano gli organizzatori –. Il 23 settembre con la storia, riprendendo con una lezione sull’Illuminismo, mentre in novembre ricominceremo anche con la filosofia, riannodando le fila dagli scritti di Sant’Agostino".

Gli incontri saranno circa due al mese, 28 in tutto, e proseguiranno fino a primavera. Ma gli organizzatori, tra i quali si conta anche Fabrizio Ragni – avvocato e consigliere comunale di Fratelli d’Italia – hanno anche altri progetti: "Stiamo lavorando nell’idea di candidare Forlì a ‘capitale italiana della cultura’ per il 2025. Non sarà facile, ma stiamo sognando in grande per dare nuova linfa alla città, anche a partire dal successo riscontrato dalla nostra rassegna".