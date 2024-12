"Investimento utile se genera indotto"

"I proiettori del videomapping sono poco luminosi ma l’atmosfera è comunque suggestiva. Sarebbe meglio ci fosse meno luce dai lampioni per apprezzare di più le immagini ma l’illuminazione pubblica della piazza non si può eliminare". Edoardo Tettamanzi, informatico ed esperto di multivisione, è arrivato in città da Varese per un incontro di lavoro. Il Comune ha investito circa 500mila euro per ‘Forlì che brilla’, di cui 130mila da sponsor. "È una spesa ingente ed è utile se genera indotto ai negozi locali – sottolinea –, altrimenti lascia

il tempo che trova. I locali sicuramente fanno un giro in centro, ma per attrarre persone da fuori e coprire i costi, serve una grande cassa di risonanza".