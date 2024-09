Ipercorpo tra installazioni video, danza e arte contemporanea

Stasera si terrà la seconda giornata di Ipercorpo, evento che celebra i 20 anni e offre un ricco programma di danza, arte contemporanea, musica e installazioni. Gli spazi di ExAtr e Arena Forlivese saranno accessibili gratuitamente, con la possibilità di gustare cibo e bevande nelle aree dedicate. Sarà possibile assistere a installazioni video come ‘La danza in 1 minuto’ di Coorpi e il cortometraggio ‘Timecode’ di Juanjo Giménez Peña, vincitore della Palma d’oro a Cannes. Spazio anche a opere come l’Amacario di Francesco Careri e ‘Ecstasy’ di Flavio Favelli e sarà possibile accedere al centro visite ‘In Loco’, il museo diffuso dell’abbandono, a cura di Spazi Indecisi. Alle 19, si aprirà la sezione di arte contemporanea con l’opera di Simone Berti, che esplora forme visive complesse e potenti. Alle 20 l’installazione sonora ‘Risonanza Nostalgica’ di Davide Fabbri ed Elisa Gandini rifletterà sulla dematerializzazione del suono nel tempo. La serata si chiuderà con la performance ‘Piscina Mirabilis’ di Michele Di Stefano e Stefano Mk. Accanto a loro ci saranno quattro danzatori diplomati al corso danza contemporanea della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. Il costo dell’ingresso alla performance è di tre euro.