Italposa, Coppa Italia amara: crollo con Bollate

Niente finale di Coppa Italia per l’Italposa sul diamante del polisportivo Buscherini. Malgrado sia appunto Forlì a ospitare la Final Four di softball, è Bollate a festeggiare in semifinale dominando la sfida con le romagnole, chiusa 10-0 per ‘manifesta’ al 4º inning. Poi però le milanesi in finale cederanno 0-5 in serata contro Saronno, che a sua volta aveva eliminato Caronno 10-0 al 4°.

Forlì batte per prima, ma non lascia il segno mentre Cacciamani sul mound (nella foto), tra le eliminazioni al volo di Eguchi e Cecchetti, concede la base ball a Bigatton, che poi arriva a casa per il doppio di Slaba. Cacciamani con tre lanci poi elimina Peckova, ma è un fuoco di paglia perché la lanciatrice azzurra subisce la bellezza di 8 valide in meno di 3 inning, decisamente troppe per lei, a fronte di 3 basi ball e 3 strike out.

Tre veloci eliminazioni di Mambelli, Spiotta e Veronica Onofri riportano Bollate in battuta ed è la ripresa chiave. Longhi riceve la base ball, poi arriva in seconda per il singolo di Torre: entrambe avanzano per il bunt di sacrificio di Polini (che arriva lei stessa in base per un errore difensivo). Con le basi piene arriva il primo strike out su Princic. Ma il successivo singolo di Eguchi manda a punti sia Longhi sia Torre per il 3-0 che diventa 4-0 per il singolo di Bigatton.

Le valide continuano con Cecchetti e il 5-0 di Eguchi, che diventa 6-0 per il singolo di Slaba che manda a casa Bigatton. Prima della terza eliminazione arriva anche il 7º punto di Cecchetti. Con due eliminate, ma Princic in terza, entra Lacatena in battuta per Cacciamani, ma le cose, se possibile, peggiorano per l’Italposa: arriva, infatti, l’8-0 col singolo di Cecchetti, poi nel quarto un fuoricampo da 2 punti di Torre chiude la semifinale anzitempo.

u. b.