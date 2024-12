La giunta Garavini perde un pezzo: lascia Bonavita

Elisa Bonavita, assessora al welfare e al personale di Forlimpopoli, ha rassegnato le dimissioni rimettendo quindi alla sindaca, Milena Garavini, le proprie deleghe. A neanche sei mesi dall’inizio del mandato la giunta artusiana perde quindi già un pezzo, quello molto importante dei servizi sociali e quello, forse ancor più delicato, dei rapporti con un personale che continua a essere paurosamente sotto organico.

Cesenate di 49 anni, dipendente dell’agenzia regionale per il lavoro, Bonavita era stata nominata quasi a sorpresa dalla sindaca al momento della formazione della nuova giunta dopo aver vinto per la seconda volte le amministrative lo scorso giugno. La giunta era entrata in servizio ai primissimi giorni di luglio. Una compagine formata da assessori tutti alla prima esperienza.

Le dimissioni sono state annunciate a livello interno nei giorni scorsi sono state rese durante la riunione di giunta di mercoledì. La stessa assessora si è confrontata, spiegando le motivazioni della sua rinuncia, sia con i suoi colleghi di giunta, sia con tutto il gruppo di maggioranza. Interpellata, al momento non ha voluto però rilasciare dichiarazioni riguardo alle stesse motivazioni. Le cause sarebbero comunque da imputare alla mancanza di tempo per poter affrontare insieme l’attività lavorativa e l’assessorato.

Il poco tempo intercorso tra l’annuncio e le effettive dimissioni non ha permesso alla sindaca di provvedere immediatamente a una nuova nomina. Le deleghe ora tornano in capo a Garavini proprio nel momento in cui bisogna chiudere i conti per il bilancio di previsione. Sarà suo compito individuare la persona adatta a portare avanti il lavoro fin qui svolto e le politiche sociali di Forlimpopoli.

Matteo Bondi