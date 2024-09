La Lega in festa. "Ecco i nodi da risolvere"

Al via domani la storica festa della Lega al Foro dei Tigli di Modigliana. Il terreno comunale è gestito dalla associazione Moto Club Modigliana, mentre la Pro Loco noleggia le attrezzature e l’azienda Aurel offre l’uso del parcheggio. Alle 18,30 (domani e sabato) apre lo stand gastronomico e alle 20, ospiti della padrona di casa Chiara Bonfante, segretaria di sezione della Lega, saranno Jacopo Morrone, presidente della Commissione sulle Ecomafie, il sindaco di Modigliana Jader Dardi e quello di Rocca San Casciano Marco Valenti, il dottore forestale Alessandro Liverani per parlare della discussa realizzazione del parco eolico a Montebello. La serata proseguirà dalle 21,30 con dj Tava. Sabato spite d’eccezione la candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Elena Ugolini poi musica dal vivo con il cantante Roger. Per informazioni: 348.7300715 o 349.0665323.

Bonfante, nel precedente consiglio comunale era capogruppo di minoranza per il centrodestra, mentre nell’attuale la Lega non c’é. Come mai?

"Siamo stati costretti a non candidare nessuno del nostro movimento perché l’unica lista che poteva assomigliare vagamente ad una di destra ci ha comunicato che non avrebbe accettato nessun candidato della Lega. Il risultato elettorale deludente lo abbiamo tutti constatato: i modiglianesi non votano una lista che si professa di centrodestra senza la Lega. La minoranza di FdI e FI ha due consiglieri di una lista che non ha saputo prendere nemmeno un quarto dei voti che il centrodestra nel suo insieme ha ottenuto alle europee. Qui la Lega Salvini Premier ha ottenuto alle europee la più alta percentuale della provincia: il 9.6%".

Come intendete comportarvi dall’esterno?

"Faremo il possibile per essere comunque presenti con i nostri concittadini, parlando e ascoltando i loro problemi, portandoli all’attenzione dell’amministrazione e saremo presenti col nostro banchetto in piazza almeno un sabato al mese".

Cosa ci dice dei problemi già presenti?

"Nella ‘Festa della Lega’ al Foro dei Tigli domani e sabato affronteremo, nella prima sera in un pubblico dibattito, il tema delle Pale eoliche a Montebello. Il sindaco Dardi in campagna elettorale ha sostenuto che nel giro di otto giorni il cantiere ‘Riva della Pappona’ sarebbe partito ma è partito solo ora che arriva l’autunno. Le aziende e le famiglie di Tredozio e Modigliana hanno bisogno di vita normale, di mobilità normale, quindi non si può aspettare ancora. Già si prospettano almeno altri due inverni senza strada e senza ponte alternativo. Ci chiediamo cosa stia facendo l’amministrazione e quali alternative offrirà a cittadini e attività produttive in caso di impraticabilità dell’unico accesso".

Un ultimo appello?

"Noi ci rendiamo attivi e disponibili a tutti i livelli di governo ad affrontare questi problemi perché qui non si tratta di destra o di sinistra e perché il sistema si è inceppato. Non basta essere in tv o nei giornali se poi non si segna il gol. Sindaco ci ascolti".

Giancarlo Aulizio