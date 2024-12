La vita agreste vista dal ’cantore’ Erbacci

Definito il cantore della Romagna, il pittore Gino Erbacci (1925-2023) aveva saputo declinare, con cura e sensibilità, i temi che riguardavano la vita rurale come zappatori, vignaioli, mietitori: ambienti da lui conosciuti e che aveva cercato di disegnare fin da quando era bambino. Opere di Gino Erbacci sono esposte, fino al 6 gennaio, fra gli antichi tini del ristorante La vecia cantena d’la Pre’ di Predappio Alta.

Artista generoso e sincero, Erbacci sapeva trasmettere, attraverso il disegno e il colore, le emozioni della sua vita, presentate anche nei paesaggi, negli animali, negli attrezzi agricoli. Erbacci era totalmente partecipe del mondo che dipingeva – sempre attraverso linguaggi oggettivi – in cui comparivano contadini intenti a lavorare e soprattutto tanto amore per la campagna.

Apprezzato come pittore, Erbacci aveva allestito, negli anni, numerose mostre e ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Le sue opere non erano una semplice riproduzione della realtà, ma comunicavano sentimenti attraverso i gesti, la vivacità delle composizioni e soprattutto attraverso le luci e i colori che rendevano vivi ed affascinanti le figure ed i paesaggi.

La forza comunicativa dei dipinti era il segnale della forte partecipazione di Erbacci alla vita agreste romagnola nutrita dai tanti ricordi che affollavano la sua mente.

La sensibilità del rapporto fra i colori aggiungeva poi una ulteriore vena lirica all’immagine, dimostrazione, questa, della grande partecipazione dell’artista nel rappresentare scene nate da ricordi, da momenti di vita e soprattutto da tanta passione. Oltre alle opere ad olio, Erbacci aveva prodotto anche fumetti, segno della sua passione ed attenzione non solo per i colori ad olio e acrilici, ma anche per il disegno.

Rosanna Ricci