L’abbraccio ai vigili del fuoco. Conclusa la festa a Castrocaro tra giochi, parata e concerto

A Castrocaro Terme e Terra del Sole i giorni dell’alluvione sono ancora vividi nella memoria. Momenti drammatici in cui un’intera comunità ha conosciuto l’abbraccio solidale dei tanti che si sono prodigati tendendo una mano. Tra loro i meravigliosi Vigili del Fuoco, protagonisti di tanti interventi in favore della popolazione, a partire dal salvataggio da film condotto in via del Molino in elicottero, quando un’intera famiglia venne sottratta alla furia dell’acqua. Sconosciuti divenuti amici e da qualche ora addirittura concittadini.

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in terra termale per il Raduno interregionale e il 30° anniversario dell’associazione, fondata proprio a Castrocaro nel 1994, venerdì sera è entrato nell’albo dei cittadini onorari di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Una benemerenza deliberata in seno a un consiglio comunale straordinario e conferita sabato al Padiglione delle Feste: tra gli insigniti l’equipaggio dell’elicottero Drago 150 e il presidente della Federazione dei Vigili del Fuoco volontari del Trentino, Luigi Maturi. "Una splendida occasione per rafforzare il legame fra la nostra comunità e il Corpo dei Vigili del Fuoco – le parole del sindaco Francesco Billi –. Abbiamo trascorso tre giornate intense fra celebrazioni istituzionali e momenti di aggregazione. Ringrazio per la gradita partecipazione il capo nazionale Dall’Oppio e tutti i vertici del Corpo, così come siamo grati ai numerosi volontari che hanno contribuito all’organizzazione".

La parata di ieri mattina lungo viale Marconi il momento più spettacolare del ritrovo: una festosa passerella che ha visto coinvolti non solo i rappresentanti delle tute rosse ma anche le istituzioni e le locali associazioni di volontariato. "Il corteo, accompagnato dall’elicottero del Reparto Volo, ha concluso in maniera suggestiva una manifestazione sentita e coinvolgente". Ma si ricorderanno anche allestimenti quali la cittadella della sicurezza, la mostra fotografica, quella dei cimeli e dei mezzi di oggi e di ieri. E ancora il concerto e Pompieropoli, con tantissimi bimbi muniti di casco elettrizzati nello spegnere mini incendi con l’assistenza degli amici ‘pompieri’. Anche l’onorevole forlivese Jacopo Morrone, presente sabato al Padiglione, ha voluto rivolgere un plauso "a professionisti della sicurezza a cui dobbiamo moltissimo – ha dichiarato il segretario della Lega Romagna –. Li ammiriamo perché sono presenti ovunque ci sia un’emergenza con la loro professionalità, il loro coraggio, la loro abnegazione, la loro umanità, il loro straordinario impegno nell’affrontare situazioni anche di estremo pericolo".

Francesca Miccoli