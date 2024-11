"L’area è tranquilla. Aspetto le opere"

Quasi una voce fuori dal coro quella di Riccardo Massa, frequentatore del quartiere, ma residente in una zona limitrofa: "Vengo spesso a passeggiare insieme al mio cane nei sentieri qui intorno e non ho mai notato nulla di particolarmente strano, al massimo ragazzi che ogni tanto sostano lì anche la sera". Stando alle sue parole, l’intervento di sgombero dei vigili e delle autorità ha avuto un buon effetto: "Ultimamente, da un mesetto a questa parte, non ho visto nessun movimento anomalo. Una decina di giorni finalmente ho notato operai che pulivano". Poi conclude: "Riqualificazione? Mi sembra di aver letto che i lavori sono già in ritardo di un anno. Oltre alle barriere per recintare i sentieri non hanno ancora iniziato nulla e per questo sono molto scettico sui tempi".