L’astrofotografia in vetrina

Sarà inaugurata domani a Dovadola, alle 19.45 presso l’agriresort Corte San Ruffillo, la mostra di astrofotografia ‘dISTANTI nello spazio e nel tempo’ di Omar Cazzanti. Spiega Sara Vespignani (nella foto con Cazzanti), titolare dell’agriresort: "In occasione dell’inaugurazione, si svolgerà una conferenza in cui l’autore introdurrà l’affascinante mondo dell’astrofotografia, raccontando la sua personale esperienza attraverso proprie foto. Alle 20.45 apericena con l’autore".

Cazzanti, astrofotografo amatoriale, presenta in questa esposizione un set di fotografie astronomiche, alcune delle quali hanno ottenuto riconoscimenti Apod (Astronomy Picture Of the Day) e pubblicazioni su siti e riviste del settore. La mostra ripercorre le distanze del cosmo, attraverso fotografie astronomiche di oggetti presenti nell’universo.

Spiega l’autore della mostra: "Le foto testimoniano gli ISTANTI lontani nel tempo, in cui la luce (fotoni) è partita da questi oggetti dISTANTI per giungere, ai giorni nostri, fino a noi". Si tratta di un viaggio nello spazio e nel tempo, attraverso un percorso in cui le immagini si susseguono secondo un ordine che rispetta le distanze, via via sempre maggiori, dei soggetti ripresi, rispetto alla terra. Rimarrà visitabile fino al 2 marzo.

Corte San Ruffillo si trova in via San Ruffillo 12, a due km dopo Dovadola, verso Firenze, nella frazione Casone, sulla riva destra del fiume Montone. Il complesso, circondato da alberi e cipressi secolari, è stato ricavato da antichi edifici, che formavano fino alla ristrutturazione la pieve San Ruffillo, risalente a prima del Mille e ristrutturata dal Granduca di Toscana alla fine del XVIII secolo, un palazzo padronale di fine Ottocento e case rurali.

Quinto Cappelli