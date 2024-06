Lavori pubblici, il Comune cerca un tirocinante

Il Comune di Bertinoro cerca un tirocinante per il Settore Lavori Pubblici. Un incarico della durata di 6 mesi, da attivare indicativamente tra giugno e luglio. Il tirocinio è rivolto a diplomati o laureati, cittadini italiani, comunitari o stranieri extra Ue regolarmente soggiornanti e residenti in Italia, non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo. Il tirocinio prevede un orario di 30 ore settimanali e un’indennità mensile di 450 euro. Tra le attività da svolgere sono incluse la redazione di atti quali determine, proposte di delibere, lettere, autorizzazioni, liquidazioni e attività correlate, l’utilizzo del portale Mepa. Gli interessati dovranno scrivere entro l’11 giugno a protocollo@comune.bertinoro.fc.it una mail con oggetto ‘Candidatura per tirocinio presso il Settore Lavori Pubblici’, con allegata copia del documento di identità e curriculum vitae.