"Lavori pubblici in strada eseguiti malamente"

I lavori pubblici a Bertinoro, più precisamente, l’esecuzione delle opere, sono al centro di un intervento del gruppo consiliare di minoranza, BartnOra. Ultimo in ordine di tempo è il rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale della via centrale della frazione di Santa Maria Nuova, via Santa Croce. "Si tratta dell’ennesimo esempio in cui le premesse alla base di questi lavori non sono rispecchiate nel risultato finale – scrivono in una nota i consiglieri di opposizione –. Fin dall’inizio del cantiere erano state segnalate dal nostro gruppo diverse incongruenze esecutive. Molti cordoli del marciapiede, già posati, dovranno essere smontati e sostituiti in quanto sconnessi o danneggiati. Alcuni chiusini con bordi sporgenti hanno già causato inciampi e cadute di persone a terra. A pochi giorni dalla posa delle pietre (sanpietrini) a delimitare gli attraversamenti pedonali, molte di queste sono saltate via al passaggio dei mezzi".

Lavori, quindi, non eseguiti a regola d’arte "che dovrebbe essere la regola, a maggior ragione, quando si spendono soldi pubblici". Questo sarebbe però solo l’ultimo esempio, secondo Barbara Asioli, capogruppo di BartnOra, di una mancanza di controllo dell’amministrazione comunale e degli uffici competenti riguardo all’esecuzione dei lavori. "Una situazione che si riscontra – prosegue Asioli – sia in fase di incarico, sia nella direzione dei lavori, sia nel controllo della buona e regolare esecuzione degli stessi da parte della ditta. Assistiamo, ancora una volta, ad un lavoro pubblico non all’altezza degli standard minimi che un’amministrazione si dovrebbe prefissare". Come si diceva, la realizzazione dei marciapiedi a Santa Maria Nuova sono solo l’ultimo degli esempi di lavori "male eseguiti" che si possono ascrivere a questa amministrazione comunale. I consiglieri di BartnOra fanno la lista di cosa non sia andato per il verso giusto in questi anni.

"La gestione dei lavori alla scuola elementare del capoluogo, fermi da mesi con intere pareti sventrate in bella vista, o i lavori di piazza Colitto a Fratta Terme – prosegue la nota stampa – con le fontane messe in funzione quasi un anno dopo l’inaugurazione e trasformate in pozzanghere per la scarsa manutenzione, o quelli della piscina comunale che si sono dovuti eseguire due volte, in quanto la copertura della piscina ha iniziato a sfaldarsi subito dopo l’inaugurazione". Sul banco degli imputati, quindi, il settore lavori pubblici e la richiesta all’amministrazione di "un cambio di passo con precise risposte per la cittadinanza non più procrastinabili".

Matteo Bondi