Le fotografie di McCurry in mostra a Meldola

Le immagini del fotografo di fama mondiale Steve McCurry si potranno ammirare da sabato alle 17 alla Galleria Luigi Michelacci di Meldola, via Cavour 60/M. La mostra ‘Uno sguardo profondo – la Rete Magica per essere tutti inclusi’ promossa dalla Rete Magica Odv con il patrocinio del Comune, è ad ingresso libero e sarà aperta fino al 3 dicembre e poi trasferita presso l’Istituzione ‘Davide Drudi’. "Le opere iconiche (su tutte il volto della Ragazza afgana) del fotografo statunitense della Magnum Photos sono state prestate dalla scuola primaria ‘Licinio Cappelli’ di Rocca San Casciano – scrivono i volontari di Rete Magica – che le ha ricevute in donazione dalla Fondazione di Atlanta (Usa) Besharat Art Foundation è stata curata da Maris Senzani Pezzi, Eleonora Toledo e Roberto Zoli". "L’associazione di volontariato dal 2008 accoglie, ascolta e sostiene le persone con diagnosi e le loro famiglie – precisano gli organizzatori – e condivide con la Fondazione americana e la scuola primaria il valore dell’incontro, della conoscenza reciproca per incoraggiare la comprensione e praticare l’empatia. La persona deve rimanere sempre al centro e non le differenze. In una società malata di Alzheimer, distratta, disincantata, spesso indifferente, dobbiamo impegnarci, prestare cura ed attenzione – concludono – per costruire somiglianze e ridurre le differenze". Orari mostra: domenica 10-12 e 16-18; martedì, mercoledì, venerdì e sabato 16-18. I visitatori potranno scegliere la foto più emozionante tra quelle esposte. Martedì 3 dicembre, alle 17, evento speciale in cui saranno rivelate le 3 foto più votate e svelata la ‘foto Misteriosa’ e la sua storia. I visitatori, inoltre, potranno interagire condividendo sensazioni, emozioni e riflessioni nate dalla visita utilizzando la mail laretemagicamostre@gmail.com.

Oscar Bandini