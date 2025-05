Legge di bilancio, no ai tagli

La legge di bilancio per il 2025 ha predisposto dei tagli sui ’posti comuni’ delle scuole statali: a Forlì-Cesena ci saranno 21 posti in meno, in un territorio che registra già difficoltà strutturali legate alla gestione delle classi e alla qualità dell’offerta formativa. "Ancora una volta – afferma Alessio Gaudioso, segretario generale Cisl Scuola Romagna – il personale scolastico è sacrificato per contenere i costi, invece di investire su classi meno numerose e ambienti di apprendimento sereni. Serve una politica che metta al centro le persone e rafforzi il ruolo della scuola come presidio educativo."