L’emergente violinista Gennari domani a Bocconi

Domani alle 17 nella Chiesa di San Lorenzo in Bocconi, nella omonima frazione di9 Portico, la Cooperativa Emilia-Romagna Concerti, in collaborazione con il Comune di Portico e San Benedetto offre un concerto del giovanissimo violinista Emiliano Gennari (nella foto). Appena diciottenne, allievo tra l’altro del celebre Stefano Pagliani, Gennari si sta affermando come uno dei violinisti più brillanti e dotati della sua generazione.

"La serata – come spiega il presidente di Erconcerti Silvana Lugaresi – vuole ampliare ulteriormente la nostra offerta musicale nei bellissimi luoghi dell’Appennino romagnolo ed è la prima di tante iniziative che nel 2025 coinvolgeranno anche Tredozio, Brisighella, Casola Valsenio e Bertinoro. Insieme al Ministero della Cultura e alla Regione vogliamo contribuire allo sviluppo musicale di queste bellissime località"

Il programma musicale dell’appuntamento è particolarmente virtuosistico e prevede brani di uno dei più grandi della musica dei tutti tempi quale Johann Sebastian Bach e del compositore e violinista belga Eugene Ysaye, attavo a cavallo fra ’800 e ’900. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

q. c.