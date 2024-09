L’estate di Predappio al gran finale: domani mercatino e festa dei nonni

Con l’ultimo weekend di settembre si conclude il cartellone di eventi ‘Predappio vive l’estate’, la rassegna organizzata dall’amministrazione comunale di Predappio, in collaborazione con l’Associazione culturale Teatro delle Forchette’ e in sinergia con le associazioni e realtà operanti nel territorio. Due sono gli appuntamenti in programma per domani: il mercatino del riuso ‘Il baule della nonna’ e la ‘Festa dei nonni e non’.

Dall’alba al tramonto sarà allestito in piazza Garibaldi il mercatino organizzato dall’Associazione ‘Albero Rosso’, che riunisce i commercianti e gli artigiani della cittadina. "Scopo dell’iniziativa – spiegano gli organizzatori – è quello di esporre e dare nuova vita agli oggetti conservati nei garage e nelle cantine". Per prenotarsi ed avere la possibilità di partecipare come espositore occorre contattare Maurizio nelle ore serali (342.1026597). Si tratta di una manifestazione che richiama appassionati da tutta la Romagna.

Nella stessa giornata il Comitato per gli anziani di Predappio darà vita ad una delle sue partecipatissime iniziative annuali, la ‘Festa dei nonni e non’. La manifestazione, iniziata 15 anni fa, inizierà con la messa nella parrocchia di San Cassiano alle ore 11.30, occasione per ricordare i soci defunti del Comitato. Commenta la presidente, Ester Celli: "Si prosegue alle 12.45 con il pranzo nel Palascout di San Cassiano, un appuntamento con numeri da record al quale quest’anno hanno già aderito oltre 200 persone".

Con il nome di ‘Festa dei nonni e non’, "l’iniziativa mira ad includere in primo luogo gli anziani (che siano o meno dei nonni), ma vuole comunque essere un’occasione di aggregazione per tutti", racconta la presidente. Il Comitato per gli anziani di Predappio è una realtà nata nel 1987 che attualmente conta 470 soci e organizza attività ricreative destinate agli anziani e non solo. Aggiunge la presidente Celli: "Per i prossimi mesi, l’organizzazione ha già in calendario diverse iniziative: la raccolta delle castagne, le mangiate di pesce (una a novembre, una a marzo 2025), la visita ai Presepi del territorio nel periodo natalizio, la festa di Capodanno, gli appuntamenti mensili con tombole e tornei di carte e, infine, un viaggio a Parigi ad aprile 2025".