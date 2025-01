Libri per ragazzi, Bordiglioni ai ‘Pomeriggi del Bicchiere’

Dopo il grande successo, consacrato dal tutto esaurito, del primo appuntamento della rassegna ‘I pomeriggi del Bicchiere’, al teatro Novelli di Bertinoro, che ha visto presentare il suo ultimo romanzo Pierdante Piccioni (il vero ‘Doc’ dell’omonima serie tv con Luca Argentero), si sono aperte le prenotazioni per il prossimo evento che sarà questa domenica, sempre nella cornice del teatro Novelli, alle 15.30.

Questa volta l’ospite sarà Stefano Bordiglioni, uno dei più noti e amati autori di libri per ragazzi (carriera intrapresa dopo aver lavorato come insegnante elementare proprio a Forlì), con al suo attivo oltre cento libri di favole, racconti e storie e anche alcuni cd musicali. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, fra cui i premi ‘Gianni Rodari-Città di Orvieto’, ‘Hans Christian Andersen-Baia delle favole’ e ‘Colette Rosselli’.

Bordiglioni coglierà l’occasione per presentare la nuova edizione di ‘La congiura dei Cappuccetti’ (edito da Einaudi Ragazzi), uno dei suoi titoli di maggior successo, e lo farà in modo originale, mettendo in scena un vero e proprio spettacolo in cui lui sarà la voce recitante, mentre la musica sarà a cura di Marco Versari.

A seguire avrà luogo una degustazione di salumi e piadina romagnola a cura della Pro loco di Fratta Terme, il tutto accompagnato dai vini proposti dalla cantina De Stefenelli. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti, però è necessaria la prenotazione che è possibile effettuare solo via mail facendo riferimento all’indirizzo turismo@comune.bertinoro.fc.it fino a venerdì entro le ore 12.

Matteo Bondi