Linea Bologna-Rimini: manutenzione in corso e possibili disagi

Da ieri, fino a domani, e martedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, Rete Ferroviaria Italiana eseguirà dei lavori di manutenzione dell’infrastruttura sulla linea Bologna - Rimini. L’intervento interesserà, per segmenti, la tratta Imola - Cesena. In programma è la periodica regolazione delle rotaie, attività da eseguirsi necessariamente in orario diurno al raggiungimento di specifiche temperature. Durante l’attività dei tecnici la circolazione dei treni sarà sospesa nel tratto interessato. Informazioni dettagliate si possono trovare direttamente nelle stazioni, nella sezione ‘Infomobilità’ dei siti web di ‘Rfi’ e delle imprese di trasporto (Trenitalia e Trenitalia Tper). Sono previste alcune variazioni di orario e bus sostitutivi per i treni cancellati.