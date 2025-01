Livia Tellus, nuovo cda. Il Comune conferma Antonella Danesi presidente

Antonella Danesi è stata riconfermata nella carica presidente di Livia Tellus. Al suo fianco Fabio Dall’Agata entra come vicepresidente in un consiglio di amministrazione il cui terzo componente è Franco Sami, già amministratore unico di Forlifarma (la società che gestisce le farmacie comunali), quest’ultimo indicato dagli altri Comuni soci della società.

È stato dunque rinnovato il consiglio di amministrazione di Livia Tellus Romagna Holding, della quale il Comune di Forlì è socio con una partecipazione del 78,37%. Alla luce del suo essere socio di maggioranza, il Comune forlivese ha il diritto di nominare due o tre amministratori (in consiglio si può arrivare a 5 elementi). Via libera dunque ad Antonella Danesi: stimata per il lavoro svolto nel corso del suo primo mandato (la professionista è in quota Lega), è stata dunque confermata alla presidenza da parte del Comune, che ha motivato nel dettaglio la scelta "considerato il suo prezioso contributo assicurato e per garantire continuità alla gestione".

Per quanto riguarda Dall’Agata, impiegato bancario, è stato candidato alle ultime elezioni comunali nelle liste di Fratelli d’Italia. Una curiosità: è stato lui negli anni Novanta il primo laureato in assoluto nella sede di Forlì alla Facoltà di Scienze Politiche, indirizzo Internazionale.

Livia Tellus è il contenitore della società partecipate dai Comuni del nostro territorio; in passato il Comune di Forlì ha espresso l’intenzione di uscirne, sollevando dubbi sull’efficacia del suo funzionamento. Una volontà che poi non si è concretizzata.