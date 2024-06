Lo stato di salute del commercio: "Ci siamo consolidati sul territorio. Così ora contiamo 4mila associati"

Alberto Zattini, direttore di Ascom Confcommercio di Forlì, si tiene oggi l’annuale assemblea dei soci, un’occasione per fare il punto sullo stato di salute dell’associazione di categoria. Il suo bilancio è positivo?

"Abbiamo ottenuto risultati importanti e ci siamo consolidati sul territorio: stiamo acquisendo nuovi studi professionali, abbiamo fatto assunzioni e abbiamo aggiunto 260 metri quadrati di spazi in più, arrivando a 1.300 in totale. Posso dire che abbiamo anche ottenuto buoni risultati in termini economico-finanziari e siamo orgogliosi di essere presentati a livello nazionale come la più importante associazione nei settori turismo, commercio e servizi".

Quanti sono i vostri numeri in provincia?

"Contiamo 4.000 associati, 160 lavoratori impiegati e abbiamo 10 milioni di fatturato. In percentuale siamo tra le prime dieci Ascom in Italia".

Passiamo al vostro mondo, quello dei pubblici esercizi: quali sono oggi le priorità?

"All’assemblea che si è tenuta a Roma alla presenza delle più alte cariche dello Stato, il presidente Mattarella ha ribadito quanto il commercio sia fondamentale per le nostre città e i nostri paesi e ha lanciato un appello alle istituzioni affinché in tutte le agende le piccole imprese siano centrali. Una ricetta non esiste, ma tutti devono avere chiaro il ruolo fondamentale della piccola impresa e indirizzare le energie alle esigenze del commercio".

Quali sono?

"Soprattutto l’equilibrio nella rete distributiva: pluralismo non deve significare che una realtà predominante possa fagocitare le altre".

In città si è temuto che Formì fagocitasse gli altri esercizi. Come sta andando?

"I consumi sono al palo un po’ ovunque in città e il 2024 non si presenta certo entusiasmante, nonostante la leggera crescita del Pil. Perciò agli operatori, che pure sono già molto oculati, consigliamo di fare grande attenzione alle scorte di magazzino e avere cura rispetto alla gestione di tutto l’invenduto: un accorgimento che può aiutare a gestire la competizione impari dell’online. Da parte nostra possiamo dire che siamo e saremo al loro fianco come lo siamo stati durante l’alluvione, quando abbiamo cancellato del tutto la fatturazione per chi è stato colpito, rinunciando a ricavi importanti pur di stare concretamente accanto alle imprese".

Alla vostra assemblea sarà presente anche il neo rieletto sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. Lei ha sin da subito voluto congratularsi con lui. Pensa che meritasse un secondo mandato?

"Il risultato che ha ottenuto parla chiaro: il dato cittadino delle europee è stato poi ribaltato alle amministrative, segno che le persone hanno apprezzato il suo lavoro. Noi non abbiamo mai fatto mancare critiche e appunti, quando lo ritenevamo necessario, ma ciò non toglie che Zattini abbia senz’altro meritato di poter lavorare altri cinque anni".

Ora il sindaco dovrà formare la sua squadra: tra i nomi in bilico c’è quello del leghista Daniele Mezzacapo, con il quale lei negli ultimi mesi ha avuto degli scontri.

"Gli ho appuntato il fatto che, per quanto riguarda sicurezza e residenzialità, siano mancati degli incontri e dei confronti diretti. Poi ci siamo chiariti".

Tra i nomi in ballo c’è anche quello di Kevin Bravi, candidato con la lista civica, un imprenditore che ha spesso collaborato con Confcommercio. Lo vorrebbe dentro?

"Bravi ha collaborato con noi e con altre associazioni in progetti e iniziative legate alla crescita culturale dei giovani. Penso che sia importante che i giovani si occupino di giovani. Bravi, comunque, ha un’ottima preparazione anche per quanto riguarda il tema del centro storico. Sono certo che il sindaco saprà formare la miglior squadra possibile".