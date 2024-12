Mantenersi in forma ‘un passo alla volta’: domattina l’incontro

‘Un passo alla volta’. Ci si ritrova domattina alle 11 presso la sala polivalente della Casa della Comunità di Forlimpopoli, in via Duca d’Aosta 33 (secondo piano) per l’incontro dedicato alla scoperta e alla sperimentazione delle opportunità disponibili a livello locale per praticare attività fisica e mantenersi in salute in modo economico e divertente. L’incontro verrà condotto da un istruttore laureato in Scienze Motorie. È consigliato un abbigliamento comodo. L’evento è gratuito ed è organizzato dall’unità Igiene e Salute Pubblica di Forlì.