Matilde Montanari in gara al ‘Tour Music Fest’

Cominciano domani le finali del Tour Music Fest – The European Music Contest, uno degli eventi musicali europei per talenti emergenti più prestigiosi, ospitato per questa edizione dalla Repubblica di San Marino. Nato in Italia nel 2007, il Tour Music Fest ha visto esibirsi negli anni 180mila aspiranti cantanti e musicisti, tra cui artisti italiani ora di fama internazionale come Mahmood ed Ermal Meta, e quest’anno permetterà a 650 formazioni artistiche (selezionate tra più di 29.000 partecipanti) di sfidarsi davanti a una giuria formata dal direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, dal rapper Ensi, dalla produttrice discografica Kara DioGuardi, dalla vocal coach Paola Folli, dal dj Mazay e dall’insegnante di canto Annalù Giansante.

Il contest si struttura nell’arco di 8 giorni con un programma ricco di masterclass tenute da esperti di vari settori del mondo della musica ad ampio raggio (tra cui, ad esempio, l’avvocato Andrea Marco Ricci, che parlerà di diritto d’autore, e il preparatore vocale Francesco Rapaccioli), gratuite per i talenti in gara. Parallelamente, i ragazzi si sfideranno nelle rispettive categorie (dj, dj producer, rap, cantautori e cantanti senior e young), che dopo le prime audizioni contano 30 artisti ciascuna, decretando il vincitore di ognuna.

Il Tour Music Fest termina domenica 1° dicembre con lo spettacolo dal vivo delle Finalissime, trasmesse in diretta su YouTube, in cui tre dei vincitori delle sottocategorie si sfideranno tra loro, proclamando l’Artist Of The Year 2024: tra i premi in palio ci sono la produzione di un Ep, la realizzazione di un videoclip e alcune borse di studio per il Berklee College of Music.

Tra i 33 giovani artisti dell’Emilia-Romagna selezionati spicca, nella categoria ‘young singer’, la forlivese Matilde Montanari, il cui percorso di selezione è iniziato tre mesi fa con una ‘smart audition’, ovvero un colloquio online conoscitivo tra il candidato e uno dei giudici per valutare l’idoneità alla partecipazione alle audizioni. Successivamente, ha partecipato alle audizioni ufficiali nella sede di Bologna, dove ha presentato il brano ‘Gone’ di Lianne Le Havas, con cui dovrà esibirsi anche nelle prossime fasi: il giorno fissato per la sua categoria è mercoledì prossimo.

"Ho deciso di partecipare quest’anno perché ero arrivata in finale due anni fa, nell’edizione del 2022", racconta Matilde. "Ma avevo appena 16 anni, ero troppo piccola e penso di essere stata penalizzata da questo, nonostante fossi arrivata tra i primi dieci. Voglio riprovarci proprio per sfida personale, e sono contenta di questa decisione, ai tempi mi ero trovata bene. Se dovessi vincerlo sarei molto soddisfatta di me, perché sarebbe un grande onore poter continuare a lavorare sulla mia musica grazie al premio".