Mercato, novità in arrivo. Via le bancarelle dall’ellisse: "Favoriamo gli eventi"

Il mercato ambulante che si svolge in centro storico nelle giornate di lunedì e venerdì sta per cambiare volto. Passeggiando tra le bancarelle in piazza Saffi, via delle Torri, piazza Cavour e piazza Ordelaffi capita di imbattersi, sempre più spesso, in posti ‘vuoti’ lasciati da bancarelle che non ci sono più. Una situazione che sta diventando strutturale dato il calo di ambulanti e a cui si cercherà di porre rimedio attraverso l’approvazione della ‘Modifica al testo unificato delle norme regolamentari in materia di attività economiche’ all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, lunedì 30 settembre. "Si tratta di un importante provvedimento amministrativo che determinerà un nuovo assetto del mercato ambulante extralimentare di Forlì – spiega l’assessora al commercio, Andrea Cintorino –. Una soluzione innovativa, già presentata ed esaminata dalla commissione consiliare competente, che è frutto di un percorso fatto di analisi e definizione di prospettive per il futuro, che si muove nel contesto di alcune considerazioni di fondo condivise con specialisti, operatori e rappresentanze del settore".

L’obiettivo è quello di rilanciare il tradizionale mercato ambulante. "Questo provvedimento – prosegue – è il risultato di un lavoro di squadra che ha richiesto impegno, rispetto e capacità di dialogo. Siamo soddisfatti e convinti che le modifiche porteranno condizioni favorevoli alla valorizzazione del centro storico in termini di qualità del mercato, accessibilità e possibilità di far convivere soluzioni stabili per gli ambulanti e possibilità di organizzare iniziative". Con la delibera di modifica verranno ricompattate alcune aree attualmente destinate ad ospitare gli ambulanti, liberando spazi da utilizzare per altre finalità. "La diminuzione di posti provvisori – prosegue Cintorino – valorizzerà gli stalli a disposizione degli ambulanti assegnatari, diminuirà le presenze occasionali e farà da volàno anche al sostegno della qualità commerciale". In particolare verranno trasferiti gli stalli presenti all’interno dell’ellisse di piazza Saffi con la conseguente possibilità di utilizzare quegli spazi per ospitare strutture o attività senza dover incorrere, come è capitato fino ad ora in certi periodi (come durante le festività natalizie), in trasferimenti temporanei degli operatori. Anche una porzione di piazza Cavour, quella limitrofa a via Carlo Matteucci, non sarà più adibita ad area di mercato, rendendo così nuovamente disponibili una decina di posti auto. "Avremo un mercato più compatto – sottolinea Cintorino – con stalli di maggior pregio commerciale a vantaggio degli ambulanti assegnatari e della possibilità di investire in qualità. Siamo arrivati a questo risultato dopo un lungo percorso di confronto con le associazioni di categoria e, da questo primo step, vogliamo proseguire per riqualificare ulteriormente il nostro mercato extra alimentare del centro storico".

Matteo Bondi