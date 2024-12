Mercato straordinario domani in centro: oltre 120 espositori

Domani nuovo appuntamento con i mercati straordinari della domenica: il centro storico si animerà con oltre 120 espositori che proporranno abbigliamento e calzature per tutte le età, accessori di moda come borse, cinture, cappelli e sciarpe, bigiotteria artigianale, articoli per la casa: decorazioni natalizie, complementi d’arredo e idee utili. Non mancheranno anche i prodotti enogastronomici locali e regionali, con specialità natalizie e confezioni regalo e giocattoli e articoli per bambini.

La sostaè gratuita in centro per due ore dopo le 13 di oggi (con disco orario).