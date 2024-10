Metà del ricavato andrà in beneficenza

L’arte può diventare parte integrante di un percorso di cura, trasformando l’ambiente e lo spirito di chi affronta la malattia. È con questo intento che Sara Liverani, in arte ‘Lady Sara’, presenta la sua mostra ‘Like a Queen’ allestita nell’atrio dell’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’, in collaborazione con l’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior). L’iniziativa si inserisce all’interno del mese per la prevenzione del tumore al seno, patologia da cui anche l’artista è in cura dal 2023: un percorso che le ha permesso di vivere da degente, pochi mesi fa, la Chirurgia Senologica. Il servizio, rinnovato lo scorso anno grazie a una donazione di 55mila euro da parte dello Ior, offre spazi ‘umanizzati’ dove la cura va di pari passo con un’architettura del reparto luminosa e accogliente. La mostra ‘Like a Queen’ ha lo scopo di raccogliere fondi per realizzare le opere di umanizzazione anche per il reparto di Chirurgia generale e Terapie Oncologiche Avanzate, diretto dal professor Giorgio Ercolani. Il 50% del ricavato della vendita dei quadri, infatti, sarà utilizzato proprio per questa causa. "Un ambiente accogliente – spiega Ercolani – contribuisce a ridurre le tensioni e un paziente più sereno affronta meglio il percorso post-operatorio, specialmente nei casi di degenza prolungata. La componente psicologica è fondamentale in questi percorsi di cura. Sara, avendo vissuto in prima persona questa esperienza, ha subito offerto il suo aiuto".

Lo Ior nasce per raccogliere risorse da destinare ai servizi del territorio: "Luoghi di cura più confortevoli non rappresentano un valore aggiunto solo per i pazienti – sottolinea Fabrizio Miserocchi, direttore dell’associazione – ma anche per i nostri professionisti, perché favoriscono una miglior presa in carico del malato". I quadri rimarranno esposti al padiglione Morgagni fino al 31 ottobre. È possibile acquistare sia le tele originali che le stampe digitali su www.ladysaratattoo.it/ecommerce/.

