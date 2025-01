Mezzacapo non ‘convocato’: "Penso sia al lavoro"

L’assessore Andrea Cintorino, i consiglieri comunali Albert Bentivogli e Marco Catalano, l’ex assessore Barbara Rossi, il presidente della Fiera Valerio Roccalbegni e Simona Buda, che ricopre identico incarico in Alea Ambiente. Tutti a fianco di Morrone durante l’incontro con la stampa in municipio. A saltare all’occhio era l’assenza di Daniele Mezzacapo, consigliere comunale ed ex vicesindaco. Mezzacapo, non è un mistero, ha il dente avvelenato con il sindaco Zattini e gli alleati, che in campagna elettorale gli avevano promesso una riconferma. Quando questa non si è concretizzata, Mezzacapo ha iniziato un’intensa attività di opposizione pur facendo parte della maggioranza. Interrogato sulla sua assenza, Morrone risponde così: "Penso sia al lavoro". Mezzacapo, il cui nome non era nella convocazione della conferenza stampa, è avvocato. Sia come sia, Morrone lo tira indirettamente in ballo quando gli viene chiesto se le altre forze di maggioranza condividono le battaglie su Fiera, Questura e Motorizzazione. "Spero di sì. Noi non faremo passi indietro. Lo abbiamo già fatto quando si è trattato di garantire una governance alla città – il riferimento pare proprio al ruolo di Mezzacapo –, non lo faremo ora".