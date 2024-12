Mille alberi da piantare, al via il progetto

È partito al Memoriale degli Alpini romagnoli alla Rondinaia il progetto ‘Atlante, Plant to Change’ promossa da Atlante Italia in collaborazione con la Fondazione AlberItalia e l’associazione che gestisce il memoriale delle penne nere, che hanno ristrutturato e resi fruibili con il lavoro volontario e il sostegno di aziende romagnole la chiesa dedicata a S. Margherita e l’annessa canonica dove vengono ospitati gruppi, associazioni e scuole.

"Un progetto importante dalla duplice funzione – precisano gli organizzatori – per sostenere la rigenerazione dei territori colpiti dall’alluvione del 2023 in Emilia-Romagna e contribuire alla compensazione delle emissioni di CO2. Infatti grazie a una donazione alla Fondazione AlberItalia, Atlante finanzierà la piantagione e la manutenzione, per i prossimi tre anni, di 1.000 tra alberi e arbusti su un ettaro di terreno situato in una vasta area che sarà gestita dall’Associazione Alpini del memoriale.

Nei giorni scorsi nell’ambito delle attività in campo, circa 30 volontari tra dipendenti di Atlante, sostenitori, personale della Fondazione e membri dell’Associazione degli Alpini della Rondinaia, sono stati impegnati nella messa a dimora delle nuove piante che saranno protette da un’alta e robusta recinzione visto che la zona è da sempre fruita da numerosi gruppi di ungulati, senza dimenticare che le aree aperte sono indispensabili per uccelli, insetti impollinatori e api. Una parte delle piante saranno a ricordo degli Alpini che hanno contribuito alla nascita del Memoriale ‘Andati avanti’, mentre un’altra ospiterà piante di ‘frutti dimenticati’ e rari dell’Appennino tosco-romagnolo forniti dal Parco nazionale. A sua volta la Regione sostiene il progetto mettendo a disposizione, attraverso l’Unione dei Comuni della Romagna forlivese che gestisce il demanio forestale regionale, il terreno e le piante da mettere a dimora.

Alla partenza dell’iniziativa hanno presenziato i sindaci di Santa Sofia e Bagno di Romagna Ilaria Marianini ed Enrico Spighi; il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè, nonché vicepresidente di AlberItalia; Giancarlo Poggioli, presidente dell’associazione degli Alpini del Memoriale della Rondinaia; il consigliere regionale neo eletto Daniele Valbonesi.

Oscar Bandini