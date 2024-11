"Minoranze spesso marginalizzate"

Enrico Gaspar è uno studente 27enne del corso di laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche, trasferitosi a Forlì dalla Sardegna da circa un anno: "Ho trovato una stanza in viale Vittorio Veneto grazie al portale Subito.it. La ricerca è stata facile, ho trovato casa in circa due settimane ad agosto. Ciò che pago rientra bene nel mio budget di universitario fuori sede. Alcuni colleghi, più lontani dal centro e in case più piccole, pagano di più". Enrico evidenzia infine un problema: "Spesso a Forlì c’è una marginalizzazione delle minoranze razziali, impossibilitate a trovare un alloggio anche quando vi sono tutte le garanzie per affittare".