Miramari espulso per proteste. Il vice Ceglia: "Potevamo vincerla"

È Filippo Ceglia, ovvero il vice allenatore biancorosso, a presentarsi in sala stampa per fare le veci di mister Alessandro Miramari, nuovamente allontanato dopo il rosso di Cattolica contro lo United, per reiterate proteste: chiedeva un cartellino ai danni di un giocatore del Lentigione per un fallo su Farinelli: "Siamo delusi perché, al di là della traversa colpita dal Lentigione nel finale – dice Ceglia –, nel primo tempo abbiamo subìto un solo tiro che ci è costato il gol e, per di più, su una situazione in cui siamo stati troppo morbidi sul primo contrasto. Nella ripresa, invece, abbiamo avuto più mordente, siamo andati a prenderci il pareggio e ci sono state anche le occasioni per vincerla". Detto questo, "siamo stati troppo leziosi". Inoltre, questa gara ci insegna che dobbiamo sempre avere la determinazione di sbloccare il risultato il prima possibile".

Quanto al cambio di Visani, avvenuto prima dell’intervallo e che sa tanto di bocciatura, il vice di Miramari ha spiegato che "il ragazzo aveva mostrato un po’ di sufficienza in alcune letture e duelli, facendosi superare con troppa facilità". Mentre l’ingresso di Drudi per Sbardella è stato dettato dall’esigenza di avere "più pulizia nella prima costruzione e nello sviluppo". Sulle proteste per il rigore non accordato al Forlì nel finale, Ceglia chiosa con onestà intellettuale: "Probabilmente c’era così come, forse, ce n’era uno anche per loro...".

Le partite di oggi: Corticella-Cittadella Vis Modena, Imolese-Tuttocuoio, Piacenza-Sasso Marconi, Pistoiese-Sammaurese, Tau Altopascio-Fiorenzuola, United Riccione-Ravenna, San Marino-Prato, Zenith Prato-Progresso.

Classifica: Tau Altopascio 18; Forlì* 14; Pistoiese* 12; Piacenza, Sasso Marconi, Lentigione* 11; Imolese 10; Ravenna, Cittadella Vis Modena, Tuttocuoio 9; Zenith, San Marino 7; Prato* 6; Utd Riccione, Fiorenzuola 5; Corticella 4; Sammaurese 3; Progresso 2 (* una gara in più).

m. lo.