Mirko Casadei e il grande liscio al teatro Fabbri

In occasione del 70° anniversario di ‘Romagna mia’, domani alle ore 21 il teatro Diego Fabbri di Forlì accoglierà il concerto di Mirko Casadei con la sua Big Band. Sul palco, accanto al figlio del celebre e compianto ‘Re del liscio’ Raoul, si esibirà il gruppo Khorakhanè, che arricchirà la serata con brani folk contaminati dalla musica popolare romagnola.

Questa collaborazione, già collaudata con successo, aveva portato nel 2007 alla realizzazione del brano e videoclip ufficiale ‘Ad chi sit e fiol?’. La band meldolese, nota anche per aver partecipato al Festival di Sanremo nello stesso anno, si era distinta vincendo il secondo premio della critica nella sezione giovani.

‘Romagna mia’, composta dal maestro Secondo Casadei, noto come lo ‘Strauss della Romagna’, e portata al successo internazionale da suo nipote Raoul Casadei, è una delle pietre miliari della musica italiana. Considerata un vero e proprio inno di un intero territorio, la canzone è stata celebrata in numerosi eventi, tra cui la quarta edizione di ‘Cara Forlì’, tenutasi il 7 settembre scorso in piazza Saffi, grazie alla collaborazione delle famiglie Casadei. L’anniversario è stato arricchito dalla pubblicazione del libro ‘70 anni con Romagna mia’ di Mario Russomanno e da docufilm curati da Oderso Rubini, che ripercorrono la storia di questo iconico brano. Quest’anno, inoltre, ‘Romagna mia’ è approdata sul prestigioso palco del Festival di Sanremo, grazie all’esibizione dei giovani dei Santa Balera, invitati da Amadeus.

A chiudere il 2024 forlivese quindi sarà Mirko Casadei, erede di una tradizione musicale che ha saputo reinterpretare in chiave moderna. La terza generazione dell’Orchestra Casadei ha portato ‘Romagna mia’ in tutta Italia e nel mondo, creando contaminazioni musicali con artisti del calibro di Jovanotti, Gloria Gaynor, Goran Bregovic, Max Gazzè, Enrico Ruggeri, Fabio Concato, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Irene Grandi, Toquinho, Boomdabash e molti altri.

La grande novità dello spettacolo al teatro Diego Fabbri sarà la Casadei Big Band, un’orchestra composta da musicisti che suonano rigorosamente dal vivo. Tra loro: Marco Lazzarini e Dino Ludicello (sax e clarinetto), Daniele Giardina (tromba), Beppe Satanassi (trombone), Andrea Guerrini (tromba e flicorno), Alessandro D’Altri (batteria), Marco Pozzati (basso), Giacomo Serpagli (fisarmonica), Roberto Pagani (tastiere) e Stefano Giugliarelli (chitarra e voce).

La serata rappresenta un omaggio di fine anno alla città da parte dell’Amministrazione comunale. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti (info 0543. 712362, iat@comune.forli.fc.it).