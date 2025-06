‘Missione Natura’ giocando con i Gormiti: la 3ª D conquista il 5° posto in tutta Italia

C’è un filo invisibile che lega le fantastiche avventure dei personaggi amati dai bambini all’impegno concreto per il mondo che ci circonda. La classe 3ª D dell’Istituto Comprensivo 8 ‘Camelia Matatia’ (nella foto) ha trasformato questa connessione in realtà, conquistando il quinto posto a livello nazionale nel concorso ‘Gormiti Game – Missione Natura’.

Una competizione che, ispirandosi agli eroi del piccolo schermo – noti per la loro lotta per il bene del pianeta – ha saputo incoraggiare i giovani alla consapevolezza di poter essere i protagonisti del cambiamento. La competizione, rivolta alle scuole elementari e medie di tutta Italia, aveva l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui temi della sostenibilità attraverso il gioco e la creatività. Il concorso prevedeva due modalità di partecipazione gratuite, online e in presenza, con un format di quiz a squadre dove ciascuna si sfidava su domande multi-risposta a tempo.

Per prepararsi alla gara i ragazzi hanno seguito la formazione interattiva da parte di un esperto su temi come l’importanza del riciclo, del risparmio energetico e idrico, la protezione dell’ambiente. La partecipazione è stata massiccia: centinaia di classi, oltre 2mila alunni, si sono impegnate nella realizzazione di un elaborato originale capace di trasmettere insegnamenti positivi legati alla tutela, al rispetto della natura e alla promozione di comportamenti eco-sostenibili.

Gli alunni di San Martino si sono distinti per impegno e originalità, realizzando un progetto che ha colpito la giuria per l’efficacia del messaggio educativo. Hanno fatto propria la lezione dei Gormiti: proteggere la natura è la forza che guida chi custodisce il mondo di domani.