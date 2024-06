Modigliana, Dardi brinda. Plebiscito per il sindaco: "Una grande impresa". Sorpresa Cheli: è secondo

Il riconfermato sindaco di Modigliana Giancarlo Jader Dardi della lista civica ‘ViviAmo Modigliana’ con 1.558 voti (69,80%) ha stravinto la competizione elettorale, staccando di molte centinaia di voti il secondo classificato Adriano Cheli della civica ‘Adi Sindaco ModiglianAttivazione’, con 354 voti (15,86%), e la terza candidata Silvia Mazzoni di ‘In Comune per la comunità’, lista civica appoggiata da Fratelli d’Italia e Forza Italia, che ha ottenuto 320 voti (14,34%).

Hanno votato 2.371 elettori su 3.685 aventi diritto: il 64,34%.

Si tratta di una vittoria schiacciante. tenendo anche conto del fatto che alle precedenti elezioni del 2019 Dardi vinse ma con 1.113 voti, ossia il 42,92% delle preferenze valide. Come l’altra volta, la maggioranza sarà composta da otto consiglieri, mentre alle due opposizioni ne andranno due a testa: i capilista Adriano Cheli e Silvia Mazzoni, ognuno insieme a un altro consigliere. Dardi ha reclutato personalmente i suoi candidati consiglieri, rifiutando simboli di partiti o accordi con essi.

Si è trattato di una competizione che ha risentito della disgregazione della lista di centrodestra, che non ha ottenuto neppure la metà dei voti dei due partiti che, almeno ufficialmente, la appoggiavano: infatti Fratelli d’Italia e Forza Italia alle europee hanno ottenuto rispettivamente 744 voti (33,86%) e 140 voti (6,37%), in totale 884 preferenze. Mentre la Lega Romagna per Salvini, che alle europee ha avuto 211 voti (9,60%), un mese fa ha comunicato di "non partecipare alle elezioni né con la lista di centrodestra né con una propria". Ovviamente Dardi è molto soddisfatto per il suo secondo mandato: "Un grandissimo grazie a tutti gli elettori che hanno dato prova di una grande partecipazione con oltre il 66% dei votanti – ha commentato a caldo –. Ringrazio gli amici della lista ‘ViviAmo Modigliana’ che con me si sono messi a disposizione per questa impresa". Un risultato significativo che il sindaco rieletto accoglie con queste parole: "Mi riempie di responsabilità e mi sento onorato della fiducia che i cittadini hanno riposto su di me e sul gruppo. Ringrazio gli amici che hanno fatto parte con me dell’amministrazione conclusa e mi impegnerò da subito per i progetti che riguardano la ricostruzione, in una logica di collaborazione e confronto con tutte le rappresentanze della società civile e della comunità". Un pensiero va quindi anche ai colleghi sconfitti. "A tutti i nuovi consiglieri esprimo gli auguri di buon lavoro e con entrambe le liste di minoranza voglio introdurre il tema del confronto e della collaborazione. Laddove si condividono gli obiettivi, dobbiamo e vogliamo lavorare assieme".

"Per me – dice Adriano Cheli – arrivare secondi è già un ottimo risultato, mi complimento con il sindaco, al quale assicuro finalmente un’opposizione costruttiva e puntuale anche nell’informazione ai cittadini". Commenta la capolista Mazzoni: "Alba Maria Continelli ed io saremo impegnate in una opposizione seria e costruttiva".