Modigliana, generosa donazione per i bambini di Oculistica

La raccolta fondi per la terza donazione a favore dell’Unità operativa oculistica dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, organizzata dalla modiglianese Tamara Mazzoni, per gli amici Tammy, destinata all’acquisto di montature di prova per bambini si è conclusa martedì scorso (19 novembre) con la consegna del materiale al direttore dell’U.O. dott. Giacomo Costa, in presenza di parte del personale dell’ortottica. "Si tratta di due montature baby e una montatura dai cinque anni in su, acquistate dalla Tec Med Marche", racconta Tamara. "Siamo partiti con questa avventura nel 2021 donando un ottotipo luminoso multifunzionale con schede per bambini (per verificare l’acutezza visiva), poi nel 2023 uno schermo di Hess (per valutare la presenza dello strabismo e paresi o paralisi oculari) e quest’anno le montature di prova, perché anche quelle servono quando ci sono problemi di vista nei nostri piccoli. Per tutte e tre le donazioni sono stati raccolti 4.400 euro". Mazzoni ci tiene a "ringraziare chi ha acquistato le creazioni, i commercianti che mi hanno aiutato nelle vendite Lauretana Gurioli, Rita Bandini e Tabaccheria del Duomo, un grazie speciale a mia mamma che esaudisce ogni mia richiesta e si occupa delle creazioni, infine ai miei dottori Giacomo Costa e Marco Balestrieri. Non cambieremo il futuro di un bambino ma possiamo aiutarlo a migliorare e questa è la speranza".

Giancarlo Aulizio