Modigliana, l’allarme di Dardi: "Se necessario, pronti ad attingere a risorse dalle casse comunali"

Piove sul bagnato nel comune di Modigliana: le piogge del 18 e 19 settembre, infatti, hanno peggiorato la situazione causata dalle alluvioni del maggio 2023 che provocarono 6.972 frane, danni stradali per 101 km, riconosciuti a ottobre 2023 con ben 108 milioni stanziati dal Commissario straordinario Figliuolo, in gran parte ancora virtuali.

"La dichiarazione dello stato di emergenza e la gravità dei danni subiti ci autorizzano a pensare – spiega il sindaco di Modigliana Jader Dardi – che le spese che verranno sostenute possano poi essere riconosciute, abbiamo però deciso di procedere e intervenire in urgenza, facendo fronte agli impegni per la messa in sicurezza del territorio, pur mettendo a rischio la tenuta e sostenibilità del bilancio comunale, attingendo, qualora fosse necessario, a risorse straordinarie".

Questo l’allarmato comunicato emesso ieri a causa delle ultime piogge che hanno "causato danni enormi al nostro territorio – spiega Dardi – mettendo in moto nuovi movimenti di frane, cedimenti di terreno, dilavamenti, distruggendo i guadi di attraversamento e devastando gran parte del percorso fluviale all’interno del centro abitato".

Per quei disastri proprio ieri sono state pubblicate tre ordinanze del Commissario che autorizzano parte degli interventi urgenti eseguiti allora.

"Ora è però necessario – si legge nel comunicato – nel più breve tempo, mettere in sicurezza: attraversamenti stradali, collegamenti con le aree rurali, ripristinare condizioni di viabilità per le strade vicinali, mettere in sicurezza all’interno del centro abitato le aree spondali nel percorso dei torrenti Acerreta, Ibola, Tramazzo che danno vita al Marzeno. E occorrono risorse finanziarie non inserite nei piani per la ricostruzione".

Tutto questo col previsto maltempo alle porte. Intanto per oggi è stata convocata la riunione congiunta delle commissioni bilancio e lavori pubblici per informare i rappresentanti del Consiglio comunale dello sforzo tecnico ed economico che è necessario affrontare.

Giancarlo Aulizio