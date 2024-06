Modigliana, subito la giunta. Largo a Berardi e Samorì

"Lo straordinario risultato ottenuto dalla lista ViviAMO Modigliana e per il quale ringrazio i cittadini e gli elettori di Modigliana – ha comunicato ieri il rieletto sindaco Jader Dardi, col riscontro plebiscitario di 1.558 voti ossia il 69,80% dei 2.232 voti validi – impone di dare subito riscontro procedendo alla composizione della giunta comunale, che ho provveduto a nominare". Il percorso è stato condiviso nella prima riunione del gruppo consiliare, tenutasi mercoledì, con i consiglieri eletti e i componenti la lista per definire le linee operative su cui procedere.

Sono così stati riconfermati negli incarichi già ricoperti nel precedente mandato: Alice Lancioli, 36 anni, consulente ambiente e sicurezza (che con 104 preferenze è risultata la più votata tra tutti i candidati) nuovamente vice sindaco e assessore con delega a servizi scolastici, politiche ambientali, attività produttive; Giuseppe Travaglini, 71 anni, medico in pensione, assessore con delega a sanità, servizi sociali, politiche della casa, rapporto con Acer.

Entrano in giunta i neo eletti in consiglio comunale: Donato Berardi, 51 anni, imprenditore, consulente nell’ambito dei servizi di certificazione dei servizi pubblici, assessore con delega a bilancio, patrimonio, tributi; Sabrina Samorì, 44 anni, dipendente comunale, project manager del Mambo (Museo d’Arte Moderna di Bologna), assessore con delega alle attività culturali, turismo, sport, politiche giovanili. Il sindaco, come nel precedente mandato, trattiene le deleghe ai lavori pubblici, urbanistica, polizia municipale e personale.

Il gruppo consiliare ha anche nominato: Enrico Robbia, 43 anni, impegnato sui sistemi elettronici, capogruppo consiliare; Massimo Gasperini, 20 anni, impiegato in un’azienda elettronica, vice capo gruppo con delega per i rapporti con la consulta giovani; Luca Nati, 55 anni, pensionato e referente locale gruppo Cai, delega al rapporto con le associazioni Pro loco e volontari Protezione civile, Cai e Sentieri Agrourbani; Barbara Baldoni, 69 anni, già dipendente bancaria, addetta alle attività collegate alla commissione servizi sociali e sanità. Premiati anche tre candidati rimasti esclusi dal consiglio: infatti i gruppi di lavoro in affiancamento al sindaco, come i volontari comunali, saranno coordinati da Maria Grazia Rivola, 68 anni, già consulente finanziaria; delle attività con le associazioni di impresa si occuperà Marta Marchi, 57 anni, imprenditrice; confermato Giorgio Maretti, 50 anni, informatico, coordinatore del rapporto con il comitato dei gemellaggi.

Il sindaco ha concluso augurando buon lavoro ai neo eletti, anticipando che la convocazione della seduta di insediamento del consiglio comunale è prevista per la prossima settimana.

Giancarlo Aulizio