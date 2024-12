Molino Zampighi: chiusura strada causa perdite economiche, richieste agevolazioni al Comune

Almeno sono stati nei tempi annunciati, ma per noi la chiusura ha rappresentato una perdita enorme", commenta Cristina Zampighi, titolare del ‘Molino Zampighi’, che commercia in attrezzi e prodotti legati al mondo del giardinaggio e degli animali.

"La strada chiusa ha scoraggiato tantissimi clienti e la bretella che portava le auto in questo tratto di strada era troppo tortuosa, specie per le persone anziane. Non ci ha aiutato e abbiamo avuto fortissime perdite, legate anche ai pre ordini che avevamo fatto, invenduti.

Adesso che la strada è stata riaperta, il flusso non è quello di una volta. Ho già chiesto un incontro con il Comune per avere: non penso necessariamente a degli indennizzi, ma spero che possano essere previste almeno alcune agevolazioni".