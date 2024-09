Morbillo e pneumococco: vaccini

Fino al 31 dicembre è possibile vaccinarsi contro il morbillo senza appuntamento presso tutti gli ambulatori vaccinali dell’Ausl Romagna. La campagna di prevenzione è rivolta soprattutto ai giovani adulti non ancora vaccinati per proteggersi da questa malattia altamente contagiosa. Gli inviti sono stati spediti tramite Fascicolo Sanitario Elettronico e sms ai nati tra il 1996 e il 1998. Il morbillo non è una malattia che sorge durante l’infanzia: è possibile contrarre il virus a qualsiasi età, con rischi di complicanze come otite, polmonite ed encefalite, soprattutto per i soggetti più vulnerabili come immunodepressi e donne in gravidanza. Il vaccino contro il morbillo, gratuito e sicuro, protegge anche da parotite e rosolia. Sono necessarie due dosi, distanziate di almeno 4 settimane, per garantire una protezione duratura. In parallelo, l’Ausl Romagna promuove anche la vaccinazione contro il Pneumococco, invitando i nati nel 1959 a partecipare. Questo batterio, responsabile di infezioni gravi come polmoniti e meningiti, è particolarmente pericoloso per chi ha malattie croniche o è in età avanzata. È possibile ricevere la vaccinazione senza ricetta medica e, per chi non avesse ancora aderito alla campagna contro l’Herpes Zoster, è possibile eseguire la co-somministrazione di entrambi i vaccini. Info: 800002255; vaccinazioni.fo@auslromagna.it.