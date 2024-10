’Muoviamoci insieme’ al via

È stato inaugurato a Civitella in via Martiri Partigiani il progetto di ginnastica posturale con valutazione fisiatrica e di inclusività sociale ‘Muoviamoci insieme. Sviluppo inclusivo su base comunitaria’ finanziato da Rotary Club Forlì Tre Valli – Distretto 2072 e coordinato dalla Proloco di Civitella e Auser. "Lo sviluppo inclusivo – hanno spiegato il presidente Rotary Alessandro Bassini e quello della Pro loco Giovanni Felice – prevede valutazioni motorie dirette a persone che non possono permettersi di accedere ai servizi perché non ci sono o perché non possono pagarli". Si tratta di una attività gratuita. Dopo i saluti di Cristina Bacchi e gli interventi del dottor Germano Pestelli, e del fisioterapista Maurizio Landi, il sindaco Claudio Milandri ha ringraziato i sostenitori e gli organizzatori e il dottor Pestelli che ogni due settimane sarà in sede per le visite ai partecipanti. Le attività si svolgono il giovedì 15,30-17,30 presso l’Auser.