Nasce in città la ’Cellula’ intitolata a Luca Coscioni

Si è costituita in città la ’Cellula Coscioni Forlì-Cesena’, la seconda della Romagna dopo quella di Rimini. L’Associazione Luca Coscioni è stata fondata nel 2002 da Luca Coscioni, un economista affetto da sclerosi laterale amiotrofica scomparso nel 2006; si tratta di un’associazione no profit di promozione sociale, che ha tra le sue priorità l’affermazione delle libertà civili e dei diritti umani.

"È un giorno importante per la provincia di Forlì-Cesena – ha commentato Luigi Di Placido, neo-coordinatore della ’Cellula’ – con gli iscritti abbiamo pensato che mai come in questo periodo sia necessaria riaffermare l’importanza dei diritti civili, anche attraverso la partecipazione attiva sul territorio.