Natale di solidarietà: Rotary Club e altre iniziative benefiche a Forlì

Natale fa rima con solidarietà. Il gruppo delle consorti del Rotary Club ha organizzato il laboratorio di Natale a favore del centro socio occupazionale SoleLuna, progetto della cooperativa sociale L’Accoglienza. Il Soleluna offre ad adulti con disabilità e disagio psichico percorsi di avvicinamento al lavoro in diverse attività lavorative. Durante il laboratorio sono stati realizzati ghirlande e centrotavola natalizi.

Il Rotary Club Forlì ha elargito due significative donazioni alla cooperativa di solidarietà sociale Paolo Babini. La prima a favore dei ragazzi e delle ragazze della Comunità Educativa per minori San Michele, con attrezzi e materiale sportivo; la seconda a sostegno del progetto ‘Adotta una nonna’, iniziativa a favore delle nonne e dei nonni accolti dalla casa d’accoglienza Don Mino per sostenere le attività e i momenti di socializzazione degli anziani.

Si è tenuta nelle scorse settimane la Colletta Alimentare 2024. Tra le migliaia di supermercati aderenti all’iniziativa a livello nazionale, vi è stato anche il Conad Stadium di piazza Falcone e Borsellino, affidato nel coordinamento dei volontari alla Round Table 6. In una giornata sono stati 1.259 i kg di alimenti raccolti per i più bisognosi.

Si rafforza con ulteriori iniziative di solidarietà il forte sentimento di vicinanza e fratellanza venutosi a creare tra il Comune di Forlì e la comunità libanese, vittima del conflitto: l’amministratore unico di Forlifarma, Vittorio Manes, ha consegnato al sindaco di Forlì sei scatoloni di farmaci e materiale umanitario (tra cui latte in polvere, coperte e alimenti) da spedire, il prossimo 27 dicembre con volo dell’Aeronautica militare, nella capitale Beirut.

L’alluvione non ha fermato il grande cuore e la solidarietà del quartiere Romiti. Il comitato di quartiere, anche quest’anno come oramai da tradizione. ha iniziato la tradizionale distribuzione agli anziani oltre i novanta anni, casa per casa dei panettoni natalizi.

I Ministri Volontari di Scientology hanno dato vita alla consegna dei doni di Natale per i bambini delle scuole ‘Chiocciola’ e ‘Santarelli-Bolognesi’ di Forlì. Tra i doni i bambini hanno trovato diversi oggetti di cancelleria, utili per l’utilizzo a scuola come colori, matite, scotch, temperini ma anche dei giocattoli come puzzle, balance bike e molto altro.